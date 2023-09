Politik ist für Neubau in Neudorf Eutin: Auf Garagenbrache können doch Reihenhäuser gebaut werden Von Constanze Emde | 19.09.2023, 12:43 Uhr Der Eigentümer schaffte mit der Kündigung der Garagen und dem Bauzaun Tatsachen: Parken ist hier schon eine Weile nicht mehr möglich, echtes Parkchaos habe es seitdem aber nicht gegeben. Foto: Melanie Thede up-down up-down

Fast drei Jahre dauerte das Hin und Her in Neudorf: Anwohner sorgt Parkplatznot. Der Eigentümer will die Garagen abreißen und Reihenhäuser bauen. Warum die Politik ihre Meinung geändert hat und ein teil der Eigenheimbesitzer selbst für fehlenden Parkraum verantwortlich ist.