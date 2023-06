Volksfestcharakter hatten in früheren Jahren jeweils der „Tag der offenen Tür“ des Aufklärungsbataillons 6 in Eutin. Bis zu 10.000 Besucher verfolgten unter anderem auch die „dynamische Waffenschau“ auf dem Kasernen-Gelände. Foto: OHA-Archiv up-down up-down 65 Jahre Bundeswehr in Eutin Das plant das Aufklärungsbataillon 6 beim Tag der offenen Tür 2023 Von Alexander Steenbeck | 09.06.2023, 15:24 Uhr

Ein Festtag zum Jubiläum: Das Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“ in Eutin besteht seit 65 Jahren und das wird mit einem Tag der offenen Tür in der Oberst-Herrmann-Kaserne groß gefeiert. Erste Einblicke ins Programm und warum es ein Tag der Bundeswehr in Schleswig-Holstein wird.