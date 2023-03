Jobcenter-Chef Karsten Marzian (li) und Markus Dusch, Vorstand der Geschäftsführung der Arbeitsagentur für Lübeck, freuen sich über die geringe Zahl an Arbeitslosen, kritisieren aber gleichzeitig die langen Wartezeiten für Flüchtlinge auf Sprachkurse, ohne die sie nicht arbeiten können. Foto: Constanze Emde up-down up-down Fachkräftemangel in Ostholstein 5000 Nachwuchskräfte fehlen in Gastronomie und Pflege-Branche Von Constanze Emde | 30.03.2023, 07:00 Uhr

Jobcenter und Arbeitsagentur machen deutlich: Die Arbeitslosenquote ist zwar so gering wie nie, aber der Fachkräftemangel, der auf Ostholstein zu kommt, wenn die Baby-Boomer in Rente gehen, größer als geahnt. Warum Sprachkurse für Flüchtlinge fehlen und was Arbeitgeber ändern müssen.