Jugendgericht Eutin Eutin: 21-Jähriger nach Disco zusammengeschlagen - das Urteil Von Dieter Hartmann | 16.09.2023, 07:00 Uhr Weil jemand seine Musik zu laut gemacht hat, kassierte er Schläge und Tritte.

Die Richterin will dem Angeklagten aus Scharbeutz eine letzte Chance geben. Begreift er die nicht, muss er ins Gefängnis. Die Schlägerei nach einem Disco-Besuch ist nicht das einzige, was der 19-Jährige auf dem Kerbholz hat, weitere Ermittlungen laufen. Was zur Tat bekannt ist.