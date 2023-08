Fröhliche Musik an allen Ecken, kuriose Angebote an den Flohmarktständen, leckeres Essen an einem der unzähligen Ständen – keine Frage, das Eutiner Stadtfest hat viel zu bieten. Doch die meisten dieser Angebote kosten Geld. Gerade für Familien kommt da schnell eine größere Summe zusammen.

Eine Runde auf dem Karussell kostet drei Euro

Annika Dolge aus Berkenthin ist gemeinsam mit ihrem Partner und dem zweijährigen Sohn gekommen und hat bisher noch nicht so viel Geld ausgegeben. „Wir sind ein bisschen über den Flohmarkt gebummelt und der Lütte ist einmal mit dem Karussell gefahren.“ Zum Glück reiche ihrem Sohn das noch, der begeistert zustimmt und „Das war schnell!!“ ruft. Eine Runde auf dem Karussell kostet drei Euro.

Eine Runde auf dem Karussell kostet drei Euro

Gegessen hat die Familie noch nichts auf dem Stadtfest. „Als Familie ist man ja schlau und bringt sich eigenes Essen mit“, sagt Dolge. „Sonst würde man sich echt in Unkosten stürzen.“

Die beiden Söhne einer Besucherin aus Segeberg toben sich derweil auf den beiden großen Hüpfburgen im Windschatten der ehemaligen Schlossterrassen aus. Für zwölf Minuten Spaß zahlen Eltern hier drei Euro. Handeln lässt der Mann, der am Eingang die bunten Armbänder an die Kinder verteilt, nicht mit sich. Ihre acht Jahre alten Zwillinge seien zum Glück unkompliziert und seien mit der Hüpfburg zufrieden, berichtet die Mutter, die auf einer der Bänke vor der Hüpfburg auf ihre Kinder wartet. Getränke habe die Familie sich selbst mitgenommen, ob sie auf dem Stadtfest auch etwas esse, das wisse sie noch nicht, sagt die Frau.

Zu wenige Angebote für ältere Kinder

Für ihre Söhne hätte sie sich aber mehr Angebote gewünscht. Für kleinere Kinder sei das Angebot recht gut. Aber es fehle ein Fahrgeschäft für größere Kinder, eine Berg-und Tal-Bahn beispielsweise. „Etwas, das Nervenkitzel macht“, so ihr Wunsch.

Kim Brockmann ist mit ihrer fünf Jahre alten Tochter und dem drei Jahre alten Sohn aus Sierksdorf nach Eutin gekommen.

Mehr und andere Angebote würde sich auch Kim Brockmann wünschen. Die Sierksdorferin ist mit ihren beiden drei und fünf Jahre alten Kindern nach Eutin gekommen. Die Geschwister waren bereits auf der Hüpfburg und sind Karussell gefahren. Nun lassen sie sich am Schminkstand gerade in einen Ninja-Kämpfer und ein rosa Einhorn verwandeln. Sechs Euro kostet das pro Kind.

Wie viel sie bereits ausgegeben hat, das hat Brockmann noch gar nicht ausgerechnet. Zu den 24 Euro für Schminken, Hüpfburg und Karussell kommt noch das Geld, das sie für Legosteine auf dem Flohmarkt, Lose an der Losbude und die Crepes für die Kinder ausgegeben hat.

Allerdings seien die Kosten eingeplant gewesen. „Wir machen an den Wochenenden öfter mal Unternehmungen“, sagt sie mit Blick auf den Ausflug zum Stadtfest. Und woanders sei es auch nicht günstiger. Getränke nehme die Familie sowieso immer selbst mit.

Allerdings hätte sich Brockmann mehr Angebote für Kinder gewünscht. „In meiner Erinnerung gab es hier früher auch Dosenwerfen und Entenangeln“, sagt sie. Trotzdem sei es ein schöner Nachmittag für die Familie gewesen. „Da sind die Kinder nachher bestimmt müde.“

Für zwölf Minuten auf der Hüpfburg zahlen Eltern drei Euro.

Sinah Böttcher hingegen findet das Angebot für Kinder sogar besser als das für Erwachsene. „Es gibt mehr Auswahl, als ich gedacht habe.“ Die Oldenburgerin ist gemeinsam mit ihrer Tochter Emilie Charlotte hauptsächlich wegen des Großflohmarktes gekommen. Dort kaufte sie für ihre Tochter ein neues Paar Gummistiefel und sowie zwei Barbies für Emilie und deren Freundin. Insgesamt habe sie wohl etwa 50 Euro ausgegeben, so ihre erste Rechnung.

Pfadfinder backen Stockbrot gegen Spende

Dafür aber habe sie auf dem Flohmarkt eingekauft, Crepes und Pommes gegessen, ihre Tochter sei auf der Hüpfburg gewesen und Karussell gefahren. „Und Ponyreiten für vier Euro pro Runde gibt es wohl auch noch“, hat sie gesehen. So sehr ihr das Angebot für Kinder auch gefällt, so happig findet sie teilweise die Preise. „Zehn Euro für einen einzigen Flechtzopf ist echt hoch“, sagt sie.

Beinahe kostenfrei ist das Angebot der Pfadfinder, die ihre Jurte gleich neben der Hüpfburg aufgeschlagen haben. Wer möchte, kann sich dort über den Eutiner Möwen-Stamm informieren und dabei am Feuerkorb Stockbrot backen. „Den Teig geben wir gegen eine Spende raus“, sagt Sascha Guse vom Stamm Möwe. Den Pfadfindern gehe es in erster Linie darum, sich und ihre Angebote vorzustellen. Und beim wem einfach gerade kein Geld für eine Spende drin sei, der dürfe auch so einen Stock ins Feuer halten.