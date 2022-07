Am Sonntagnachmittag kam es in Oldenburg zu einem Zimmerbrand. FOTO: Arne Jappe (arj) up-down up-down Einsatz in Oldenburg Essen auf Herd brennt: Feuerwehr rettet Mann aus verqualmter Wohnung Von Arne Jappe | 24.07.2022, 19:05 Uhr

Am Sonntag kam es in Oldenburg zu einem Zimmerbrand. Dabei musste die Feuerwehr einen Mann aus seiner verqualmten Wohnung retten. Auslöser war angebranntes Essen in einer Pfanne.