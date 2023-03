Pfiffige Polizeibeamte überführten den 19-jährigen mutmaßlichen Täter in Ahrensbök. Symbolfoto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt up-down up-down Polizei Ahrensbök überführt Dieb Erwischt: 19-Jähriger beklaut Senioren im Ahrensböker Pflegeheim Von Michael Kuhr | 31.03.2023, 13:05 Uhr

Sachen gibt es: Jetzt hat am Mittwoch ein junger Mann Senioren in einem Ahrensböker Pflegeheim bestohlen. Warum sich der 19-Jährige jetzt in zwei Strafverfahren wegen des Verdachts desHausfriedensbruchs und des Diebstahls stellen muss.