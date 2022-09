Gut 140 Sportler aus sechs Bundesländern begrüßte die Ministerin Sabine Sütterlin-Waack feierlich im Eutiner Schloss vor Vertretern von Polizei sowie den Gastgebern Eutin und Malente. Foto: Constanze Emde up-down up-down Deutsche Polizeimeisterschaften So feierlich wurden die Polizei-Sportler im Schloss Eutin empfangen Von Constanze Emde | 05.09.2022, 14:23 Uhr

Erstmals in der Geschichte der Polizeimeisterschaften werden diese in Schleswig-Holstein ausgetragen. Gastgeber Eutin empfing mehr als 200 Gäste im Schloss. Warum jeder bis zum Finale mal Gast am Spielfeldrand sein sollte.