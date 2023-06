Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren alle drei Männer schon aus dem Wasser gerettet und konnten dem Rettungsdienst übergeben werden. Foto: mopics up-down up-down Badeverbot ignoriert Erneut Badeunfälle in Timmendorfer Strand Von Juliane Urban | 25.06.2023, 23:27 Uhr

Nachdem ein Schwimmer am 12. Juni bei einem Badeunfall bei starker Unterströmung umgekommen und ein zweiter nach Reanimation gerettet werden konnte, ist es am Sonntagabend an gleicher Stelle wieder zu einem Zwischenfall gekommen.