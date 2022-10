Unbekannte warfen zwischen Lebatz und Tankenrade an der Abzweigen Glashütte Maurertonnen mit gebrauchten Ölfiltern aus einer Kfz-Werkstatt ab. Foto: Polizei up-down up-down Ermittler der Polizei suchen nach Zeugen Gebrauchte Ölfilter einfach in der Natur bei Ahrensbök abgelegt Von Michael Kuhr | 18.10.2022, 17:23 Uhr

Große Sauerei mitten in der Landschaft: Bisher Unbekannte haben Abfälle vermutlich aus einer Autowerkstatt mitten in der Gemeinde Ahrensbök entsorgt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die am Wochenende Auffälliges in der Straße Glashütte zwischen Lebatz und Tankenrade gesehen haben.