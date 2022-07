Die Siegerin der Dressurprüfung Klasse S*, Lea-Sophie Klein mit „Be Happy“. FOTO: Rainer Triebwasser/hfr up-down up-down Sieg für Lea-Sophie Klein Erfolgreicher Auftakt der Eutiner Reitturniertage für Lea Sophie Klein mit ihrem Pferd „Be Happy“ Von oha/mik | 15.07.2022, 19:07 Uhr

Der Auftakt der Eutiner Reitturniertage des Ostholsteinischen Reitervereins (ORV) Malente-Eutin an diesem Wochenende war erfolgreich. Lea-Sophie Klein siegte bei bestem Reitsportwetter am Freitag in der Dressurprüfung Klasse S*. Die Veranstaltung wird am Samstag und Sonntag fortgesetzt.