Süsels Pastor Matthias Hieber und Küsterin Silke Rüting zeigen die kleine Glocke, die in der Süseler St.-Laurentius-Kirche eine so große Wirkung entfaltet. Foto: KKOH/Heinen up-down up-down Glockenstuhl sorgt für Wohlklang Endlich wieder Glockengeläut an der St.-Laurentius-Kirche in Süsel Von Marco Heinen | 11.12.2022, 09:12 Uhr

Eine kleine Glocke entfaltet in der Süseler St.-Laurentius-Kirche eine große Wirkung. Endlich gibt es wieder Glockengeläut in Süsel. Warum in St.-Laurentius-Kirche neuerdings ein anderer Ton angeschlagen wird.