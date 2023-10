Neue Eisbahn an Lübecker Bucht „Eiswelt“: In Scharbeutz entsteht die längste Schlittschuh-Schleife Norddeutschlands Von Alexander Steenbeck | 18.10.2023, 09:27 Uhr Mehr als eine überdachte Eisbahn will Scharbeutz in diesem Winter bieten: Die „Eiswelt“soll die längste Schlittschuh-Schleife Norddeutschlands werden. Foto: TALB/Jan Pfeuffer up-down up-down

An Ostholsteins Ostseeküste wartet im Winter 2023/24 etwas ganz Besonderes auf Gäste und Einheimische: In Scharbeutz entsteht eine Echteis-Bahn der Superlative. Was das 360-Grad-Echteis-Vergnügen bieten soll.