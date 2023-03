Gut 50 Besucher waren zur Einwohnerversammlung nach Schönwalde in die Friedrich-Hiller-Schule gekommen. Den meisten ging es um die Pläne für drei Solarparks im südöstlichen Rand der Gemeinde. Foto: Marc Dobkowitz up-down up-down Kreis Ostholstein Einwohnerversammlung: Hitzige Diskussion um Solarparks in Schönwalde Von Marc Dobkowitz | 27.03.2023, 15:16 Uhr

Drei Solarparks befinden sich in der Gemeinde Schönwalde in der Planung. Nun gab es die dazu lange geforderte Einwohnerversammlung. Wo die Probleme liegen und was die Kritiker fordern.