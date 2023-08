Einschulung in Ostholstein 2023 Tipps einer Lehrerin aus Eutin: So erleichtern Eltern ihren Kindern den Schulstart Von Claudia Resthöft | 29.08.2023, 13:22 Uhr Logo NEO Barbara Kleinmann übernimmt selbst wieder eine erste Klasse und hat den Klassenraum bereits fertig vorbereitet. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down

1620 Kinder werden 2023 in Ostholstein eingeschult. Barbara Kleinmann, Konrektorin der Eutiner Gustav-Peters-Schule, sagt, was Eltern unbedingt zur Einschulung mitnehmen sollen, wie der Start für Familien leichter wird und was Eltern auf keinen Fall tun sollten.