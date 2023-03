Bei den Ehrungen erhielt (von rechts) Hauke Arendt die Leistungsspange der S-H Jugendfeuerwehr in Bronze. Das Brandschutz-Ehrenzeichen am Bande in Silber erhieltenKathleen Bünsow, Torge Kantereit, Jan Petersen, Tim Raese und als Gründungsmitglied der Jugendfeuerwehr Sven Witt. Das Brandschutz-Ehrenzeichen am Bande in Gold ging an OLM Wilfried Reimann und OBM Andreas Jakubenko.

Foto: Helmut Schröder up-down up-down