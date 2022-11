Endlich kommt die Zukunftsschmiede der Gemeindefeuerwehr Bosau in Fahrt – leider aber viel zu spät. Dass sich die Gemeinde Bosau acht Ortswehren nicht mehr leisten kann, ist mit Blick auf den Haushalt und den Schuldenstand wahrlich schon lange kein Geheimnis mehr. Nur anpacken wollte es keiner. Immer wieder standen die Parteien kurz vor irgendeiner Wahl, wollten keine Stimmen durch ihre vielleicht unpopulären Entscheidungen über die Feuerwehren in den Sand setzen.

Nun hat sich Gemeindewehrführer Andreas Riemke mit seiner neuen Gemeindewehrführung an die schwere Arbeit gemacht und immer wieder Kritik auf sich gezogen. Das schlechte Ergebnis seiner Wiederwahl zum Gemeindewehrführer war immer noch seiner versteinerten Mimik mit den markanten Merkel-Mundwinkeln bei der Informationsveranstaltung am Dienstagabend in Hutzfeld anzusehen.

Es ist Andreas Riemke, dem ehrenamtlichen Feuerwehrmann mit Leib und Seele, der so viel Zeit für „seine Sache“ investiert, hoch anzurechnen, dass er sich mit seinem Zukunftskonzept für die Feuerwehren förmlich schützend vor die zum Teil vor Unwissenheit strotzenden Gemeindevertreter wirft. Aber mal ganz ehrlich: sollte die Gemeindevertretung ihre so wichtige Entscheidung nicht lieber auf der Basis eines offiziellen Gutachtens treffen? Was hängt da alles dran? Auf die paar Monate kommt es nun auch nicht mehr an.