FOTO: Constanze Emde Eutiner Festspiele 2022 „Ein Käfig voller Narren“ feiert Freitagabend Premiere auf der Seebühne Von Constanze Emde | 30.06.2022, 08:00 Uhr

Urkomisch, schrill und berührend: Die Inszenierung des Kult-Musicals „Ein Käfig voller Narren“ feiert Freitag mit Musical-Star Uwe Kröger in der Rolle des Albin und der Zaza Premiere auf der Seebühne in Eutin. Warum es sich lohnt, dieses Stück zu sehen und was Schüler dazu sagen.