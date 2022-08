Der große Moment bei der Feier auf einer Finca auf Mallorca: Alexander Knappe steckt seiner Angetrauten Henny den Ehering auf den Finger. FOTO: privat up-down up-down Eine Hochzeit, Konzerte, ein Album und ein Vereinswechsel Aufregende Sommertage für Alexander Knappe Von Harald Klipp | 08.08.2022, 07:45 Uhr

Künstler stehen manchmal vor besonderen Herausforderungen: Draußen sin düber 30 Grad – und drinnen tüftelt Alexander Knappe an an seinem Weihnachtsalbum. Das Studio, in dem Knappe, wie er sich als Künstler nennt, aufnimmt, ist in Köln. Seine eigentliche Heimat ist die Lausitz, seine Wahlheimat seit seiner Bundeswehrzeit in Eutin sind Ostholstein und die Ostseeregion, geheiratet hat er im Mai auf Schloss Branitz in Cottbus, groß gefeiert im Juni auf Mallorca. Alexander Knappe ist im Sommer 2022 weit herumgekommen.