Unfall in der Nacht zu Sonntag Süsel: Drei Verletzte bei einem Frontalzusammenstoß Von Arne Jappe | 24.09.2023, 15:47 Uhr Bei einem Frontalzusammenstoß bei Middelburg in der Gemeinde Süsel sind in der Nacht zum Sonntag drei Menschen leicht verletzt worden. Foto: Arne Jappe up-down up-down

Bei einem Frontalzusammenstoß bei Middelburg in der Gemeinde Süsel wurden in der Nacht zu Sonntag drei Menschen leicht verletzt. Ein Notarzt, vier Rettungswagen und der organisatorische Leiter vom Rettungsdienst waren in der Nacht vor Ort.