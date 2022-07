Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr aufgenommen. FOTO: Arne Jappe (arj) up-down up-down Autos in Bergstraße zusammengestoßen Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte bei Unfall in Timmendorfer Strand Von Arne Jappe | 27.07.2022, 09:48 Uhr

Bei einem Zusammenprall von zwei Autos an der Bergstraße wurden am Mittwoch drei Menschen verletzt. Insgesamt waren sechs Personen an dem Unfall beteiligt, darunter auch zwei Kinder. Für den Rettungsdienst galt Großalarm.