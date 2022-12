Drei junge Frauen wurden am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Malente leicht verletzt. Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down An Kreuzung Godenbergstraße/Grebiner Weg Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Bad Malente-Gremsmühlen Von Michael Kuhr | 06.12.2022, 13:24 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Godenbergstraße/Grebiner Weg sind am Montagabend zwei Fahrzeuge ineinander gefahren. Dabei sind nicht nur drei junge Menschen verletzt worden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand auch erheblicher Sachschaden, teilte die Polizei mit.