Griebels neue Schützenkönigin Elena Trippel und Kinderkönig Luis Kierspel. FOTO: Marc Dobkowitz Dorffest in Griebel Königswürde bleibt in Frauenhand: Elena Trippel ist neue Schützenkönigin Von Marc Dobkowitz | 14.08.2022, 12:44 Uhr

Erstmals in der über 50-jährigen Geschichte des Vogelschießens gab die amtierende Königin Nadine Kleinfeld ihre Kette direkt an eine Nachfolgerin weiter. Wie knapp das war und was „Mann“ den Griebeler Frauen nachsagt