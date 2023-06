Der neue Stolz der DLRG Hutzfeld-Bosau ist der neue Mannschaftstransportwagen, der das Rettungsboot ziehen kann. Foto: oha up-down up-down Neues Fahrzeug eingeweiht DLRG Hutzfeld-Bosau düst jetzt mit Blaulicht um Großen Plöner See Von Michael Kuhr | 06.06.2023, 17:10 Uhr

Mit dem Start des Wachdienstes am kommenden Wochenende am Bosauer Strand am Großen Plöner See verfügt die DLRG-Ortsgruppe Hutzfeld-Bosau jetzt auch über ein eigenes Einsatzfahrzeug – sogar mit Blaulicht. Es wurde wurde jetzt offiziell seiner Bestimmung übergeben.