Rettung aus dem Großen Plöner See DLRG-Einsatzkräfte retten 78-jähriger Schwimmerin in Bosau das Leben Von Michael Kuhr | 12.07.2022, 12:32 Uhr

Für diesen Ernstfall haben die Einsatzkräfte der DLRG Hutzfeld-Bosau viele Jahre immer wieder fleißig geübt. So retten sie am Montag vermutlich einer 78-jährigen Frau das Leben. Sie trieb mit dem Kopf unter Wasser hinter der Badeleine am Bosauer Badestrand regungslos im Wasser im Großen Plöner See.