Eutin/Scharbeutz Hotel-Rechnung nicht bezahlt: Drei Zechpreller vor Gericht Von Alexander Steenbeck | 27.09.2023, 15:46 Uhr Das Gericht musste warten: Erst nach einer knappen halben Stunde erschienen zwei der drei Angeklagten zum Prozess in Eutin. Foto: shz up-down up-down

Erst erschienen die drei Angeklagten nicht, dann nur zwei: Einblick in den Prozess am Eutiner Amtsgericht gegen drei Männer, die kostenlos in einem Scharbeutzer Hotel übernachten wollten.