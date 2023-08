Dreiste Diesel-Diebe waren jetzt in der Gemeinde Bosau am Werk: In der vergangenen Woche zapften Unbekannte die Tanks von zwei in Braak und Hassendorf geparkten Lkw leer.

Der erste Diebstahl ereignete sich an der Wilhelm-Wisser-Straße in Braak (L184). An einem am Straßenrand abgestellten Mercedes-Lkw eines Transport-Unternehmens aus Oldenburg brachen die Unbekannten den Tankdeckel auf und pumpten 150 Liter Kraftstoff ab. Der Fahrer, der seinen „Brummi“ am Freitag, 4. August, abgestellt hatte, bemerkte den Diebstahl erst am Dienstag, 8. August, so Claudia Struck, Sprecherin der Polizeidirektion Lübeck. Der Wert des Diesels wurde auf 250 Euro beziffert; der Schaden am Lkw belaufe sich auf 50 Euro, so Struck.

In der Nacht zum 10. August wurde dann an einem weiteren abgestellten Lkw ebenfalls der Tankverschluss gewaltsam geöffnet – dieses Mal in Hassendorf. 200 Liter Diesel im Wert von 340 Euro zapften die Unbekannten aus dem MAN-Kieslaster einer Firma aus Trappenkamp, der im Böbser Weg geparkt war. Hierbei entstand ein Schaden am Fahrzeug von rund 160 Euro.

Aufgrund der Vorgehensweise der Diesel-Diebe „schließt die zuständige Polizei in Hutzfeld einen Zusammenhang der Taten nicht aus“, so Struck. Hinweise zu den Diebstählen nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04527/510 entgegen.