Volles Haus am Malenter Dieksee. Großen Zulauf gab es beim Promenadenfest Dieksee in Flammen auf den rund 200 Metern vom Intermar bis zum Rondell. FOTO: Manuela Boller up-down up-down Promenadenfest in Malente „Dieksee in Flammen“: So schön ist das letzte Fest von Claudia Falk Von Manuela Boller | 13.08.2022, 11:24 Uhr

Corona hat der Agenturchefin beim Planen Probleme bereitet, doch die Besucher merken das der Veranstaltung am Dieksee nicht an. Was die Gäste heute zum Familientag mit Lasershow erwartet.