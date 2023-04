Schon heute sind auf dem alten Plöner Friedhof historische Grabsteine zusammengetragen. Die AktivRegion bezuschusst deren neue Anordnung und Erläuterung mittels Info-Tafeln mit 8700 Euro. Foto: Friedhofsverwaltung Plön/hfr up-down up-down Neue Anträge bis 21. April Aktiv-Region Schwentine gibt 185.000 Euro für 14 Projekte in der Region Von Marc Dobkowitz | 10.04.2023, 11:55 Uhr

Mit insgesamt 185.000 Euro fördert die AktivRegion Schwentine-Holsteinische Schweiz in diesem Jahr 14 Projekte in der Region – darunter auch auf dem Alten Friedhof in Plön. Für welche Ideen es noch Geld gab und wieviel noch zur Verfügung steht.