FOTO: Ute Rofallski Tag der Seenotretter am 31. Juli Seenotretter der DGzRS gewähren Blicke hinter die Kulissen ihrer Arbeit Von Michael Kuhr | 27.07.2022, 18:02 Uhr

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) veranstaltet am Sonntag, 31. Juli 2022, an vielen Standorten der Küsten an Nord- und Ostsee einen „Tag der Seenotrettung“. Auch in Laboe, Puttgarden, Grömitz, Neustadt und später Travemünde werden Programmpunkte angeboten.