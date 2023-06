Hoffentlich keine böses Omen: Die Flasche, die Polier Vladimir Bednakov (Mitte) beim traditionellen Richtspruch zerschlagen wollte, blieb heil. Mit ihm auf dem Dach der neuen Kita standen Azubi Jonas Mamerov (re.) und Projektleiter Rainer Schmidt. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down St. Laurentius-Kindergarten Der Rohbau steht: Richtfest für den neuen Kindergarten in Süsel Von Claudia Resthöft | 10.06.2023, 15:00 Uhr

Es war das zweite Richtfest in nur einer Woche für einen Kita-Neubau in der Gemeinde Süsel. Äußerlich sind die Kindergärten in Groß Meinsdorf und Süsel baugleich. Was sie dennoch unterscheidet.