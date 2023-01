Beim Neujahrsempfang 1994 wurde Bürgervorsteherin Annelie Voigt für 22 Jahre engagierter kommunalpolitischer Arbeit gedankt. Foto: oha up-down up-down 50 Jahre Neujahrsempfänge in Eutin - Teil 2 Bürgermeister Grimm träumt von Eutin als „Heilklimatischen Kurort“ Von Regine Jepp | 12.01.2023, 19:05 Uhr

Bereits seit 50 Jahren gibt es Neujahrsempfänge in Eutin. Stadt und Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“ haben nach zweijähriger Pause am Sonntag (15. Januar 2023) ab 11 Uhr in den Speisesaal der Rettberg-Kaserne eingeladen. Regine Jepp blickt in drei Teilen auf 50 Jahre Neujahrsempfänge in Eutin zurück und hat dafür in alten OHA-Ausgaben geblättert. Heute Teil 2.