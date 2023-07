Der Bosauer SV macht vor allen Dingen die Bäume und Sträucher um die Turnhalle herum für die Schäden an der Halle verantwortlich. Foto: Michael Kuhr up-down up-down Klare Ansagen erforderlich Der Bosauer Sportverein drängt auf die Sanierung der alten Turnhalle Von Michael Kuhr | 03.07.2023, 14:58 Uhr

Der Bosauer SV macht Druck und fordert die neue Gemeindevertretung, denn in der Sitzung wird es wieder um die Reparatur der alten Turnhalle an der Heinrich-Harms-Schule in Hutzfeld gehen. Ein neues Schreiben liegt der Gemeinde vor. Was es damit auf sich hat.