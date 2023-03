Nichts geht mehr: Am Montag fuhren wegen des bundesweiten Streiks auch in Eutin keine Züge. Foto: Sebastian Kaiser up-down up-down Bahnstreik am Montag Das sagen die Eutiner zu den Zug-Ausfällen in Ostholstein Von Sebastian Kaiser | 27.03.2023, 13:46 Uhr

Keine Bahn am Montag: Am Eutiner Bahnhof fallen alle Züge aus, die Bahn streikt für mehr Lohn. Was die Eutiner zu den Einschränkungen sagen und was sie daran am meisten stört.