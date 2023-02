Blick auf die Baustelle auf der Insel Fehmarn: Bei Puttgarden laufen die Arbeiten am Portal und am Arbeitshafen. Die zentrale Baustraße, die sich über drei Kilometer von Norden nach Süden erstreckt, ist gut zu sehen. Foto: Femern A/S up-down up-down Bauarbeiten bei Puttgarden Das passiert 2023 auf der Baustelle für die Fehmarnbeltquerung Von Alexander Steenbeck | 08.02.2023, 11:17 Uhr

Femern A/S gibt Einblick in den Stand der Bauarbeiten auf Fehmarn und sagt, was 2023 für die Feste Fehmarnbeltquerung hier gebaut wird.