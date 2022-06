Hoteldirektor Bosse Willenberg (links) freut sich mit Gabi Schumacher (Küchenchefin) und Marc Barmwater (Restaurantleiter) sowie Reinhard-Ehmke Sohns auf die Gäste. FOTO: Constanze Emde Hoteleröffnung am Großen Eutiner See So schön ist das Hotel Seeloge an der Stadtbucht Eutins geworden Von Constanze Emde | 03.06.2022, 07:53 Uhr

Eutins Inklusionshotel an der Stadtbucht ist so gut wie fertig und Bauherr und Ideengeber Reinhard-Ehmke Sohns sichtlich erfreut über das junge Team um Hoteldirektor Bosse Willenberg, das die Gäste willkommen heißt. Damit ab Juli alles reibungslos klappt, probt das Team den Echtzeit-Betrieb im Soft-Opening. Was die Besucher erwartet.