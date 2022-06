Volle Straßen beim Großflohmarkt in der Eutiner Innenstadt: Sowohl von der Besucherzahl als auch von den Standbetreibern wünscht sich Veranstalter Ulfert Georgs beim Stadtfest mit Großflohmarkt im August. FOTO: Ostholsteiner Anzeiger (Archiv) up-down up-down Eutiner Stadtfest 2022 Das Eutiner Stadtfest samt Großflohmarkt beginnt schon Freitag Von Constanze Emde | 27.06.2022, 08:30 Uhr

Es soll noch größer und noch besser werden: Nach der Corona-Pause plant Veranstalter Ulfert Georgs zusammen mit der Eutin GmbH ein Stadtfest mit Großflohmarkt, das in seiner Dimension an frühere Zeiten erinnern soll. Was noch neu sein wird.