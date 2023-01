An der Gemeinschaftsschule Auenland in Bad Bramstedt hat Wolfram Henkies eine Oberstufe aufgebaut. Foto: Gemeinschaftsschule Auenland up-down up-down Nachfolge von Peter Schultalbers Darum wollte Wolfram Henkies Rektor an der Schule Pönitz werden Von Bernd Schröder | 27.01.2023, 18:12 Uhr

Der 53-jährige Ratekauer leitete 14 Jahre lang die Gemeinschaftsschule Auenland in Bad Bramstedt, jetzt will er sich einer neuen Herausforderung stellen. Die Schule in Pönitz ist dafür aus seiner Sicht genau die richtige.