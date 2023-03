Frank Osterkamp ist inzwischen der einzige aktive Landwirt in Sieversdorf. Foto: Bernd Schröder up-down up-down Seit über 25 Jahren im Amt Darum ist Frank Osterkamp gerne Dorfvorsteher in Sieversdorf Von Bernd Schröder | 28.03.2023, 13:53 Uhr

In dem 450-Seelen-Ort ist der 59-Jährige inzwischen der einzige aktive Landwirt. In unserem Profil-Fragebogen verrät der Dorfvorsteher, wofür er der Gemeinde Malente Geld spenden würde und was er von Öko-Landwirtschaft hält.