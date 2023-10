Psychische Probleme bei Schülern Folgen von Corona und Tiktok: Eutiner Schulleiter bemängeln Sozialverhalten Von Jan Melchior Bonacker | 04.10.2023, 11:42 Uhr Einfachste Verhaltensregeln würden an den Schulen missachtet, bemängeln Eutiner Schulleiter. Foto: Imago-Images up-down up-down

Parcours an Toilettenwänden, das Nichtbefolgen einfacher Verhaltensregeln. Damit sehen sich Schulleiter in Eutin täglich konfrontiert. Sie sehen die Ursachen in Corona und den sozialen Medien. Wie auf psychische Folgen reagiert wird.