Weil Testergebnisse mit den Namen der Bürgermeisterkandidaten in der Woche vor der Wahl im Netz abrufbar waren, sieht Christoph Müller die Wahlbeeinflussung als gegeben und reichte Klage ein. Foto: Constanze Emde up-down up-down Nach Schließung des Bootshauses Eutin: Was wird aus Christoph Müllers Klage wegen Wahlbeeinflussung? Von Constanze Emde | 27.06.2023, 12:57 Uhr

Christoph Müller wollte Eutins neuer Bürgermeister werden – gleich zweimal trat er an. Weil kurz vor der Wahl im Oktober 2022 Ergebnisse öffentlich wurden, sieht er die Wahl beeinflusst und klagt die Stadt Eutin an. Was das Verwaltungsgericht Schleswig von Müller erwartet und wie es weiter geht.