Mit Stehbeifall verabschiedete die CDU Ostholstein ihren bisherigen Kreisvorsitzenden Ingo Gädechens (3.v.li.). Dieser erhielt von seinem Nachfolger Sebastian Schmidt (4.v.li.) nicht nur einen Blumenstrauß, sondern auch den Ehrenvorsitz. Foto: oha CDU Ostholstein Sebastian Schmidt löst Ingo Gädechens als Kreisvorsitzender ab Von oha | 03.07.2023, 14:09 Uhr

Nach 20 Jahren als Vorsitzender und 32 Jahren im Vorstand trat Ingo Gädechens nicht erneut als Kreisvorsitzender der CDU Ostholstein an. Sein Nachfolger ist Sebastian Schmidt. Was die Mitglieder an Gädechens besonders schätzten.