Der Arbeitskreis „27. Januar“ des Cap-Arcona-Friedhofs in Haffkrug hat es sich zum Ziel gesetzt, mehr über die Tragödie und den Leidensweg der 1200 in der Gräberstätte in Haffkrug bestatteten Opfer ans Tageslicht zu bringen.

Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down