Der neue Platz im Seepark lockte viele Zuschauer zur Artistikbühne bei „Burger an Kunst“. Foto: Claudia Resthöft up-down up-down „Burger an Kunst“ in Eutin Was den Besuchern gefällt und wovon sie sich mehr wünschen Von Claudia Resthöft | 13.05.2023, 18:06 Uhr

Sonne, Artisten und leckeres Essen – die zweite Auflage von „Burger an Kunst“ lockte viele Gäste in die Eutiner Stadtbucht. Was die Besucher zu den Änderungen gegenüber des Vorjahres sagen.