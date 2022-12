In seinem Weihnachtsgruß dankt Bürgervorsteher Dieter Holst Dank allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in der Stadt Eutin. Foto: Jörg Wilhelmy up-down up-down Weihnachtsgruß von Bürgervorsteher Dieter Holst Dank allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in der Stadt Eutin - Дякуємо всім волонтерам міста Ютін Von Michael Kuhr | 24.12.2022, 09:00 Uhr

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine besinnliche Weihnachtszeit sowie ein gutes, friedvolles neues Jahr. Ich wende mich in diesem besonderen Jahr speziell an die Menschen, die als Geflüchtete aus der Ukraine zu uns gekommen sind: Wir fühlen mit Ihnen, wir unterstützen Sie und wir hoffen, dass sich Ihre Lage im kommenden Jahr zum Besseren wendet. Wir sind in Gedanken bei Ihnen.