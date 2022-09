Sven Radestock (Grüne) und Sascha Clasen (CDU) kämpfen – wie fünf weitere Bewerber – ums Bürgermeisteramt. Warum Radestock jetzt hofft, dass ihm eine Aktion seines Wahlkampfteams gegen Clasen nicht schadet. Foto: Alexander Steenbeck up-down up-down Bürgermeisterwahl Eutin 2022 Grüne werfen CDU-Kandidat Amtsmissbrauch vor – was dran ist an der Geschichte Von Constanze Emde | 30.09.2022, 15:38 Uhr

Wird drei Wochen vor der Bürgermeisterwahl der Wahlkampf in Eutin nun doch unfair? Eine handvoll von Eutins Grünen werfen Sascha Clasen (CDU) Amtsmissbrauch vor. Was dran ist an der Geschichte und was Per Köster (Grüne) nun bedauert.