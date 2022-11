Sascha Clasen (CDU) kämpft in der Stichwahl gegen den Grünen-Kandidaten Sven Radestock. Beim Herausfinden der Unterschiede zwischen beiden sollen die Antworten in diesem Interview helfen. Foto: Constanze Emde up-down up-down Bürgermeisterwahl Eutin 2022 9 Fragen: Was ändert sich, wenn Sascha Clasen Bürgermeister wird? Von Constanze Emde | 03.11.2022, 13:51 Uhr

Sascha Clasen (CDU) und Sven Radestock (Grüne) treten am 13. November zum zweiten Mal an, um Bürgermeister Eutins zu werden. Worin unterscheiden sich die beiden, was wollen sie verwirklichen und wofür reicht da Geld nicht? Dazu antwortet Sascha Clasen.