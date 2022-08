Elfi-Jaqueline Meyer ist die Kandidaten der FDP für die Bürgermeisterwahl in Eutin. Gerade lebt sie im Spagat zwischen Reiterhof und Wahlkampfvorbereitung. FOTO: Constanze Emde up-down up-down Bürgermeisterwahl Eutin 2022 Warum Elfi-Jaqueline Meyer (FDP) Bürgermeisterin Eutins werden möchte Von Constanze Emde | 10.08.2022, 07:58 Uhr

In Eutin ist sie bei den meisten als „Jackie“ Meyer bekannt. Seit mehr als 30 Jahren ist die gebürtige Eutinerin mit ihrem Reiterhof in Fissau selbstständig. Warum sie nichts von großen Wahlversprechen hält und was sie von den anderen sechs Bewerbern unterscheide.