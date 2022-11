Sascha Clasen (links) und Sven Radestock kämpfen in der Stichwahl am Sonntag, 13. November, um den Einzug ins Eutiner Rathaus. Foto: cc up-down up-down Liveticker zur Bürgermeisterwahl 2022 Clasen oder Radestock? Hier erfahrt ihr die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl Von Constanze Emde | 07.11.2022, 14:11 Uhr | Update vor 25 Min.

Das vierte Mal in diesem Jahr wählt Eutin seinen Bürgermeister. Sascha Clasen und Sven Radestock sind in der Stichwahl. Alle Ergebnisse am Wahltag hier im Liveticker.