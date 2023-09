41 Jahre für die Gemeinde Bosau Bürgermeister Arendt verabschiedet „Pink“ Jacobsen in den Ruhestand Von Michael Kuhr | 27.09.2023, 14:15 Uhr Bosaus Bürgermeister Jens Arendt (rechts) verabschiedete Claus-Peter „Pink“ Jacobsen aus Hassendorf als in verschiedenen Funktionen langjährigen Mitarbeiter der Gemeinde Bosau. Foto: Michael Kuhr up-down up-down

Bosaus neuer Bürgermeister Jens Arendt (CDU) verabschiedete im Rahmen der jüngsten Sitzung der Bosauer Gemeindevertretung Claus-Peter „Pink“ Jacobsen unter großem Applaus in den verdienten Ruhestand. Pink war in verschiedenen Funktionen in der Gemeinde tätig.